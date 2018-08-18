В автобусі, що розбився в Еквадорі виявили наркотики на 1,7 млн доларів

Новини Надзвичайні події 18.08.2018 - 01:30
Фото: виявлені в автобусі наркотики (Policia Ecuador)
Фото: виявлені в автобусі наркотики (Policia Ecuador)

Під підлогою в автобусі були заховані 548 пакетів з марихуаною

В Еквадорі поліція виявила в салоні пасажирського автобуса, який розбився в околицях столиці країни Кіто 14 серпня, 637 кг наркотиків Про це заявив глава поліцейського департаменту з боротьби з наркотиками Карлос Алулема, передає El Telegrafo.

Виявлена поліцейськими партія наркотиків може коштувати близько $1,7 млн.

Поліції знадобилося більше години, щоб дістати пакети з наркотиками, які були заховані під підлогою автобуса.

Водночас поліція Еквадору в Twitter повідомила, що було знайдено 548 пакетів з марихуаною.

Наразі влада встановлює, кому належали наркотики.

Нагадаємо, 14 серпня 2018 року в результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі загинули 22 людини, ще 18 людей отримали поранення.

Автобус врізався в інший транспортний засіб приблизно за 30 кілометрів від столиці Еквадору Кіто, в ньому були переважно венесуельці і колумбійці.

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Теги:  наркотики,  автобус,  Эквадор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС