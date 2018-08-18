В автобусі, що розбився в Еквадорі виявили наркотики на 1,7 млн доларів

Під підлогою в автобусі були заховані 548 пакетів з марихуаною

В Еквадорі поліція виявила в салоні пасажирського автобуса, який розбився в околицях столиці країни Кіто 14 серпня, 637 кг наркотиків Про це заявив глава поліцейського департаменту з боротьби з наркотиками Карлос Алулема, передає El Telegrafo.

Виявлена поліцейськими партія наркотиків може коштувати близько $1,7 млн.

Поліції знадобилося більше години, щоб дістати пакети з наркотиками, які були заховані під підлогою автобуса.

Водночас поліція Еквадору в Twitter повідомила, що було знайдено 548 пакетів з марихуаною.

Un total de 548 paquetes de marihuana con logotipos de nombres "Caballo, regalo y king" fueron encontrados al interior del bus siniestrado, dando la cantidad de 1' 274.000 dosis. Al momento se realizan las investigaciones para determinar quien seria el propietario de la droga. pic.twitter.com/cdnkIMFX4D — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2018

Наразі влада встановлює, кому належали наркотики.

en el Momento cual nuestros servidores policiales encuentran las 4 caletas con marihuana en el bus siniestrado el pasado 14 de agosto en el sector de Pifo-Papallacta. pic.twitter.com/b6u1YAAmmO — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2018

Нагадаємо, 14 серпня 2018 року в результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі загинули 22 людини, ще 18 людей отримали поранення.

Автобус врізався в інший транспортний засіб приблизно за 30 кілометрів від столиці Еквадору Кіто, в ньому були переважно венесуельці і колумбійці.