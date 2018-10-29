ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У літака Boeing, що розбився в Індонезії, раніше були технічні неполадки, - Lion Air

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 11:42
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

У Lion Air запевняють, що усі неполадки були усунені вчасно

У літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air, який 29 жовтня розбився біля берегів Індонезії, раніше були технічні неполадки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сіраїта, у цього літака раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі до Джакарти. За його словами, всі проблеми були своєчасно усунені. У той же час він відмовився уточнити, в чому саме полягали технічні проблеми.

Також повідомляється, що влада Індонезії поки офіційно не назвала причину аварії.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Lion Air заявила, що лайнер був повністю справним. Даний літак ввели в експлуатацію в серпні 2018 року, капітан судна мав близько 6 тис. годин нальоту, другий пілот - більше 5 тис.

Зазначимо, авіакатастрофа в Індонезії стала першою для нового покоління Boeing. Як стало відомо, громадян України не було в списку пасажирів індонезійського літака Lion Air. За попередніми даними, на борту перебували 189 осіб.

 

Опубліковано фото і відео з місця падіння літака в Індонезії
Новини України катастрофакатастрофаИндонезияBoeing 737
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся