У літака Boeing, що розбився в Індонезії, раніше були технічні неполадки, - Lion Air

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У Lion Air запевняють, що усі неполадки були усунені вчасно

У літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air, який 29 жовтня розбився біля берегів Індонезії, раніше були технічні неполадки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сіраїта, у цього літака раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі до Джакарти. За його словами, всі проблеми були своєчасно усунені. У той же час він відмовився уточнити, в чому саме полягали технічні проблеми.

Також повідомляється, що влада Індонезії поки офіційно не назвала причину аварії.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Lion Air заявила, що лайнер був повністю справним. Даний літак ввели в експлуатацію в серпні 2018 року, капітан судна мав близько 6 тис. годин нальоту, другий пілот - більше 5 тис.

Зазначимо, авіакатастрофа в Індонезії стала першою для нового покоління Boeing. Як стало відомо, громадян України не було в списку пасажирів індонезійського літака Lion Air. За попередніми даними, на борту перебували 189 осіб.