Разбирательство по импичменту Трампа может закончиться в пятницу

Разбирательство по импичменту Дональда Трампа подходит к своему завершению, несмотря на попытки демократов вызвать на слушания дополнительных свидетелей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Третий по старшинству сенатор-республиканец Джон Баррассо в беседе с журналистами в четверг заявил, что республиканцам, скорее всего, удастся предотвратить усилия демократов по вызову свидетелей и завершить разбирательство в пятницу.

"Мы все еще очень позитивно настроены в этом отношении. Динамика такова, что завтра состоится финальное голосование и мы завершим разбирательство в пятницу", - заявил Баррассо.

В пятницу каждая из сторон должна представить заключительные аргументы, а затем сенаторы проголосуют по вопросу о необходимости вызова свидетелей. Отмечается, что демократам в любом случае не удастся заручиться поддержкой двух третей Сената, чтобы отстранить президента от власти, однако вызов свидетелей может нанести политический ущерб Трампу, собирающемуся выставить свою кандидатуру на выборах президента в этом году.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США рассматривает возможность вызова для дачи показаний бывшего советника президента США Джона Болтона по делу об импичменте Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что сторона защиты Трампа во время слушаний по делу об импичменте американского президента в Сенате заявила, что давление на Украину является недостаточной причиной для оглашения импичмента.