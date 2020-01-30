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Палата представителей США может вызвать Болтона для дачи показаний

Новости » В мире     30.01.2020 - 21:27
Палата представителей США может вызвать Болтона для дачи показаний
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Болтона могут вызвать в нижнюю палату Конгресса в случае, если он не будет вызван Сенатом

Палата представителей Конгресса США рассматривает возможность вызова для дачи показаний бывшего советника президента США Джона Болтона по делу об импичменте Дональда Трампа. Об этом заявил глава комитета по вопросам судебной власти нижней палаты Конгресса Джерри Надлер, передает Reuters.

По словам Надлера, Болтона могут вызвать в Палату представителей в случае, если он не будет вызван на судебный процесс в Сенат.

"Если завтрашнее голосование (о запрете дачи показаний высшими чиновниками США - ред.) не пройдет, они не смогут запретить ему или кому-либо еще давать показания. Я ожидаю, что он выступит публично, и мы это увидим", - сказал Надлер.

Напомним, на данный момент дело об импичменте Трампа рассматривают в Сенате. До этого Палата представителей завершила расследование, признав президента США виновным в превышении полномочий и препятствовании расследованию Конгресса. Во время расследования в Палате представителей Болтону запрещали давать показания в Белом доме.

Ранее РБК-Украина писало, что Болтон заявил о готовности дать показания в Сенате по делу об импичменте, если ему придется соответствующая повестка. На данный момент Болтона не вызывали для Сенат.

Также сообщалось, что Болтон в своих пока еще неизданных мемуарах написал, что Дональд Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена. Позже адвокатам Болтона пришло письмо от главы по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт, в котором Белый дом предупредил, что новая книга Болтона не может быть опубликована до тех пор, пока из нее не будут удалены засекреченные данные.

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