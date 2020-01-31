Розгляд по імпічменту Трампа може закінчитися в п'ятницю

Розгляд по імпічменту Дональда Трампа підходить до свого завершення, незважаючи на спроби демократів викликати на слухання додаткових свідків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Третій за старшинством сенатор-республіканець Джон Баррассо в бесіді з журналістами в четвер заявив, що республіканцям, швидше за все, вдасться запобігти зусиллям демократів за викликом свідків і завершити розгляд в п'ятницю.

"Ми все ще дуже позитивно налаштовані щодо цього. Динаміка така, що завтра відбудеться фінальне голосування і ми завершимо розгляд в п'ятницю", - заявив Баррассо.

У п'ятницю кожна із сторін повинна представити заключні аргументи, а потім сенатори проголосують за питання про необхідність виклику свідків. Відзначається, що демократам в будь-якому випадку не вдасться заручитися підтримкою двох третин Сенату, щоб усунути президента від влади, однак виклик свідків може завдати політичний збиток Трампу, який збирається виставити свою кандидатуру на виборах президента в цьому році.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США розглядає можливість виклику для надання свідчень колишнього радника президента США Джона Болтона по справі про імпічмент Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що сторона захисту Трампа під час слухань у справі про імпічмент американського президента в Сенаті заявила, що тиск на Україну є недостатньою причиною для оголошення імпічменту.