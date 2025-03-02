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"Раз на поколение". Стармер предупредил о критическом моменте для безопасности Европы

Британия, Воскресенье 02 марта 2025 18:16
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"Раз на поколение". Стармер предупредил о критическом моменте для безопасности Европы Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Решение вопроса Украины - это не только вопрос правильного или неправильного. Это тот момент для безопасности Европы, который случается "раз в поколение".

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Открывая саммит, который сегодня проходит в Лондоне, Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским отметил теплый прием, который был оказан украинскому лидеру, когда он прибыл.

"Мы все с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется", - отметил он.

Однако он предупредил, что "это момент, который случается раз в поколение для безопасности Европы", и подчеркнул, что "хорошее решение вопроса для Украины - это не только вопрос правильного или неправильного, а жизненно важно для безопасности каждой нации здесь и многих других".

Стармер отметил, что намерен работать над планом для Украины, чтобы потом "обсудить его с США и двигаться вперед вместе".

В то же время он отметил, что сегодняшний саммит сосредоточится на том, как страны могут вместе обеспечить справедливый, устойчивый мир в Украине и на том, как поддержать Украину.

"Поскольку даже когда Россия говорит о мире, она продолжает свою неустанную агрессию", - отметил премьер.

Саммит европейских лидеров

Напомним, сегодня в правительстве Великобритании анонсировали, что саммит в Лондоне будет посвящен Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Главными темами предстоящего саммита стали:

  • укрепление позиций Украины сейчас - включая постоянную военную помощь и усиление экономического давления на Россию;
  • необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое обеспечит устойчивый мир в Украине и будет гарантировать способность страны сдерживать и защищаться от возможных будущих нападений со стороны России;
  • следующие шаги в разработке надежных гарантий безопасности.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

РБК-Украина писало, что около 16:00 часов глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл на саммит.

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Владимир Зеленский Война России против Украины Кир Стармер
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