"Раз на поколение". Стармер предупредил о критическом моменте для безопасности Европы

Решение вопроса Украины - это не только вопрос правильного или неправильного. Это тот момент для безопасности Европы, который случается "раз в поколение".

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Открывая саммит, который сегодня проходит в Лондоне, Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским отметил теплый прием, который был оказан украинскому лидеру, когда он прибыл.

"Мы все с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется", - отметил он.

Однако он предупредил, что "это момент, который случается раз в поколение для безопасности Европы", и подчеркнул, что "хорошее решение вопроса для Украины - это не только вопрос правильного или неправильного, а жизненно важно для безопасности каждой нации здесь и многих других".

Стармер отметил, что намерен работать над планом для Украины, чтобы потом "обсудить его с США и двигаться вперед вместе".

В то же время он отметил, что сегодняшний саммит сосредоточится на том, как страны могут вместе обеспечить справедливый, устойчивый мир в Украине и на том, как поддержать Украину.

"Поскольку даже когда Россия говорит о мире, она продолжает свою неустанную агрессию", - отметил премьер.

Саммит европейских лидеров

Напомним, сегодня в правительстве Великобритании анонсировали, что саммит в Лондоне будет посвящен Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Главными темами предстоящего саммита стали: