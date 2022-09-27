У районі витоку газу на "Північних потоках" зафіксували два вибухи, - ЗМІ

За інформацією видання, кілька данських та шведських вимірювальних станцій зареєстрували два підводних вибухи в районі, де проходять газопроводи.

"Немає сумнівів у тому, що це були вибухи... Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Немає сумнівів, що це був вибух. У нас навіть була станція у Гноші, яка зафіксувала ці дані", - зазначив Лунд.

При цьому сейсмолог підкреслив, що в районі, де стався витік газу, зазвичай не проводяться військові навчання.