У районі витоку газу на "Північних потоках" зафіксували два вибухи, - ЗМІ

У понеділок, 26 вересня, шведські сейсмологи зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на "Північних потоках".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сейсмолога Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда у коментарі SVD.
За інформацією видання, кілька данських та шведських вимірювальних станцій зареєстрували два підводних вибухи в районі, де проходять газопроводи.
"Немає сумнівів у тому, що це були вибухи... Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Немає сумнівів, що це був вибух. У нас навіть була станція у Гноші, яка зафіксувала ці дані", - зазначив Лунд.
При цьому сейсмолог підкреслив, що в районі, де стався витік газу, зазвичай не проводяться військові навчання.
Нагадаємо, у понеділок, 26 вересня на "Північному потоці" зафіксовано падіння тиску.
Після цього стало відомо про виток газу в трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.