В районі Ормузу стався величезний розлив нафти, є загроза екологічної катастрофи

Нафтові плями у Перській затоці

Супутникові знімки та відео, підтверджені Reuters, показують розлив нафти. Це результат атак на нафтові танкери та інші судна з боку Ірану та США. Навколишньому середовищу Перської затоки завдано непоправної шкоди..

Біля узбережжя Оману за межами Ормузу, де танкер "Caroline Bezengi" сів на мілину, витікає російська сира нафта в захищеній морській зоні. Вона утворює величезну пляму площею 2000 квадратних кілометрів.

Хоча даний інцидент не пов'язують з війною в Ірані, пише видання.

Розлив нафти біля Кешму і Сіррі

Ще одна пляма з'явилася біля південного краю острова Кешм. Це великий острів у формі дельфіна в Ормузькій протоці поблизу узбережжя Ірану. Забруднення показали знімки із супутників Sentinel-2 проекту Copernicus.

На знімках помічено темну рідину, що кипить, яку вимило на берег пляжів Сузи на острові Кешм. Вона контрастує з бірюзовою водою, що її оточує.

Другу пляму помітили поблизу меншого острова Сіррі в центрі затоки, приблизно за 100 км на південний захід від Кешма. Саме тут ведеться видобуток нафти і газу на шельфі Ірану.

Які причини

Пляма на острові Кешм, ймовірно, утворилася внаслідок витоку з судна Minoan Pioneer, яке перевозило сухі вантажі під прапором Ліберії, пише видання.

Як повідомили джерела в службі морської безпеки, 3 серпня цей корабель був уражений невідомим снарядом поблизу узбережжя Оману. Ймовірно, це була атака Ірану під час проходження судна Ормузькою протокою.

Той самий витік, ймовірно, торкнувся також острова Кешм, повідомило агентству Reuters одне джерело з морської безпеки.

Агентство Reuters не змогло самостійно підтвердити причину виникнення жодної плями, а також ідентифікувати речовини, що в ній взяли участь.

Конфлікт у регіоні ускладнив зусилля з оцінки та очищення розливів у Перській затоці, сказав Браян Барнс, супутниковий океанограф Університету Південної Флориди.

"Чим довше нафта просочується в навколишнє середовище, тим більше вона може поширюватися та завдавати шкоди екосистемам, береговим лініям".