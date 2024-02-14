В районі Оріхова затишшя, але очікується новий наступ окупантів, - ЗСУ

"На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ. Тому що угруповування ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", - розповів він.

Спікер додав, що традиційно основними напрямками, де ворог зосереджує свої штурмові дії, залишається Авдіївський і напрямок Мар'їнки на село Новомихайлівка, де ворог намагається захопити східні околиці села, але там він теж зазнає значних втрат.

"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - підкреслив Лиховій.

Ситуація на Запорізькому напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на схід від Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють Оріхів Запорізької області. Наприклад, у жовтні 2022 року окупанти влаштували обстріл Оріхова, який тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.

А на початку січня 2024 року російські війська накрили Оріхів авіабомбами. Ударом було зруйновано цілий під'їзд, поранення отримала жінка.