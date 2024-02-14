В районе Орехова затишье, но ожидается новое наступление оккупантов, - ВСУ

"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое вражеское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", - рассказал он.

Спикер добавил, что традиционно основными направлениями, где враг сосредотачивает свои штурмовые действия, остается Авдеевское и направление Марьинки на село Новомихайловка, где враг пытается захватить восточные окраины села, но там он тоже терпит значительные потери.

"Враг готовится к ожидаемому наступлению. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", - подчеркнул Лиховий.

Ситуация на Запорожском направлении

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

Отметим, что российские войска постоянно обстреливают Орехов Запорожской области. Например, в октябре 2022 года оккупанты устроили обстрел Орехова, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.

А в начале января 2024 года российские войска накрыли Орехов авиабомбами. Ударом был разрушен целый подъезд, ранения получила женщина.