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В районе Орехова затишье, но ожидается новое наступление оккупантов, - ВСУ

Фото: новое наступление на Ореховском направлении готовит РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на относительное затишье на Ореховском направлении, РФ стянула сюда группировку равную силам в районе Авдеевки. Враг готовится к новому наступлению и ВСУ в курсе его планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое вражеское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", - рассказал он.

Спикер добавил, что традиционно основными направлениями, где враг сосредотачивает свои штурмовые действия, остается Авдеевское и направление Марьинки на село Новомихайловка, где враг пытается захватить восточные окраины села, но там он тоже терпит значительные потери.

"Враг готовится к ожидаемому наступлению. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", - подчеркнул Лиховий.

Ситуация на Запорожском направлении

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

Отметим, что российские войска постоянно обстреливают Орехов Запорожской области. Например, в октябре 2022 года оккупанты устроили обстрел Орехова, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.

А в начале января 2024 года российские войска накрыли Орехов авиабомбами. Ударом был разрушен целый подъезд, ранения получила женщина.

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Запорожская область