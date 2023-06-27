В окупованих Бердянську та Приморську пролунали вибухи

В окупованих Бердянську і Приморську (Запорізька область) сьогодні, 27 червня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка .

"Бердянськ, Приморськ було дуже гучно", - йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко опублікував фото, на якому можна побачити роботу ворожої ППО у Бердянську.

Ситуація у Бердянську

Нагадаємо, російські окупанти захопили Бердянськ Запорізької області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Росіяни перетворили порт Бердянська у свою військову базу.

Проте дедалі частіше в окупованому місті лунають вибухи. Так, зокрема, нещодавно у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.

Вчора президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на Бердянському напрямку.