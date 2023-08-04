Гуменюк відреагувала на вибухи у Феодосії. Припускає, що вони можуть повторитися

Вибухи в окупованій Феодосії на зразок тих, які були сьогодні вночі, можуть повторитися. Там розташоване нафтове сховище росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що в окупованій Феодосії росіяни розмістили потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси для Чорноморського флоту РФ. Гуменюк натякнула, що нічні вибухи у Феодосії схожі на ті, які нещодавно сталися в районі Севастополя.

"Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами - це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому "бавовна" буде квітнути. І це неминуче", - сказала вона.

При цьому речниця припускає, що вибухи поблизу Новоросійська у Краснодарському краї Росії можуть бути провокацією.

Нагадаємо, цієї ночі у портовому місті Новоросійськ пролунали гучні вибухи, а росіяни заявили про атаку морських дронів.

Варто зазначити, що джерела РБК-Україна в СБУ повідомляють, що спецпризначенці Служби безпеки України провели спецоперацію в бухті Новоросійська. Внаслідок чого було пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".

Вибухи у Феодосії

Як повідомлялося, в ніч на 4 серпня в окупованій Феодосії пролунали вибухи. На опублікованих у мережі відео було чути вибухи та стрілянину.

Пізніше Міноборони РФ заявило про "атаку дронів" та стверджувало, що її нібито відбили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.