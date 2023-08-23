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В районі окупованого Токмака Запорізької області пролунали гучні вибухи, - Федоров

Фото: в районі окупованого Токмака Запорізької області пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В районі Токмака Запорізької області, за словами очевидців, пролунали три потужних вибухи.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"За даними Генштабу, у поки що окупованому місті рашистська «влада» намагається захопити "безхазяйне" житло. Запустили у поквартирний обхід працівників газової служби, які під виглядом підготовки до опалювального сезону складають списки порожніх будинків і квартир", - пише Федоров. 

Водночас міський голова зауважив, що росіяни не мають часу думати про майбутні морози, оскільки "підсмажуються". За словами Федорова, годину тому, за словами очевидців, в районі Токмака пролунали гучні вибухи. 

Наразі ні окупаційна "влада", ні військове керівництво України жодним чином не коментували інформацію про вибухи. 

Фото: в районі окупованого Токмака Запорізької області пролунали гучні вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація в Токмаку 

Токмак Запорізької області з березня минулого року знаходиться під російською окупацією.

Як розповідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, нещодавно російські окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

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