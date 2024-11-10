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В районі Маріуполя вночі лунали вибухи: атаковано місце базування ППО росіян (фото)

Маріуполь, Неділя 10 листопада 2024 09:05
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В районі Маріуполя вночі лунали вибухи: атаковано місце базування ППО росіян (фото) Фото: у районі Маріуполя атаковано місце базування ППО росіян 10 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В районі Мариуполя в ніч на 10 листопада лунали вибухи. Атаковано місце базування ППО окупантів, почалась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Вночі, з 23:00, було атаковано місце базуваняя розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя - с. Бердянське", - розповів він.

За даними радника мера, пролунало щонайменше чотири вибухи.

"Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеорпорту. Попередньо, уражено один з розрахунків ППО", - зазначив Андрющенко.

В районі Маріуполя вночі лунали вибухи: атаковано місце базування ППО росіян (фото)

Ситуація у районі Маріуполя

Російські війська захопили Маріуполь, розташований на березі Азовського моря, у лютому 2022 року. Це сталося під час масштабного вторгнення РФ в Україну.

Після цього окупанти облаштували в районі міста та у Маріупольському районі місця базування живої сили та техніки. Сили оборони завдають ударів по цих об'єктах, у росіян часто працює ППО.

Наприклад, 11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи. Були "прильоти" по складу та базуванню окупантів.

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