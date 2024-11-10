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В районе Мариуполя ночью раздавались взрывы: атаковано место базирования ПВО россиян (фото)

Мариуполь, Воскресенье 10 ноября 2024 09:05
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В районе Мариуполя ночью раздавались взрывы: атаковано место базирования ПВО россиян (фото) Фото: в районе Мариуполя атаковано место базирования ПВО россиян 10 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В районе Мариуполя в ночь на 10 ноября раздавались взрывы. Атаковано место базирования ПВО оккупантов, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Ночью, с 23:00, было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя - с. Бердянское", - рассказал он.

По данным советника мэра, раздалось по меньшей мере четыре взрыва.

"После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта. Предварительно, поражен один из расчетов ПВО", - отметил Андрющенко.

В районе Мариуполя ночью раздавались взрывы: атаковано место базирования ПВО россиян (фото)

Ситуация в районе Мариуполя

Российские войска захватили Мариуполь, расположенный на берегу Азовского моря, в феврале 2022 года. Это произошло во время масштабного вторжения РФ в Украину.

После этого оккупанты обустроили в районе города и в Мариупольском районе места базирования живой силы и техники. В свою очередь, Силы обороны наносят удары по этим объектам, у россиян часто работает ПВО.

Например, 11 сентября в Мариуполе и районе гремели взрывы. Были "прилеты" по складу и базированию оккупантов.

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