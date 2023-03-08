Бійці Нацгвардії знищили дві групи піхоти росіян на Бахмутському напрямку (відео)

На Бахмутському напрямку нацгвардійці виявили переміщення двох груп ворожої піхоти. Російських окупантів влучним пострілом з розрахунку гаубиці М777.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Координати передали 44-тій окремій артилерійській бригаді ЗСУ", - йдеться в повідомленні. Як розповідають бійці аеророзвідки бригади "Спартан", які виявили ворога, артилеристи знищили окупантів влучним пострілом з розрахунку гаубиці М777.