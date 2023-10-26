У районі Авдіївки зменшилась кількість стрілецьких боїв: з чим це пов'язано

У районі Авдіївки фіксують зменшення кількості стрілецьких боїв у зв'язку з погодними умовами - сильним дощем та вологим ґрунтом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.
"Складно. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі. Застосовує ствольну, реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари. Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позицій стрілецьких боїв. Скоріш за все менше вони (росіяни - ред.) активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі" - сказав він.
При цьому Барабаш зауважив, що загалом ситуація в Авдіївці залишається складною, а дорога обстрілюється.
Він також повідомив, що вчора-позавчора намагалися завозити хліб в місто.
"Хоч ситуація дуже непроста, але контрольована", - додав він.
Понад тиждень тому росіяни суттєво активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Противник активно обстрілює місто та сусідні населені пункти. Як раніше зазначав начальник Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року.
Зазначимо, що загарбники й досі продовжують масовані обстріли Авдіївки та позицій ЗСУ. При цьому для штурмів вони використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.
Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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