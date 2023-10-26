У районі Авдіївки зменшилась кількість стрілецьких боїв: з чим це пов'язано

"Складно. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі. Застосовує ствольну, реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари. Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позицій стрілецьких боїв. Скоріш за все менше вони (росіяни - ред.) активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі" - сказав він.

При цьому Барабаш зауважив, що загалом ситуація в Авдіївці залишається складною, а дорога обстрілюється.

Він також повідомив, що вчора-позавчора намагалися завозити хліб в місто.

"Хоч ситуація дуже непроста, але контрольована", - додав він.

Наступ військ РФ на Авдіївку

Понад тиждень тому росіяни суттєво активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Противник активно обстрілює місто та сусідні населені пункти. Як раніше зазначав начальник Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року.

Зазначимо, що загарбники й досі продовжують масовані обстріли Авдіївки та позицій ЗСУ. При цьому для штурмів вони використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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