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В районе Авдеевки уменьшилось количество стрелковых боев: с чем это связано

Иллюстративное фото: в районе Авдеевки уменьшилось количество стрелковых боев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В районе Авдеевки фиксируют уменьшение количества стрелковых боев в связи с погодными условиями - сильным дождем и влажной почвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Сложно. Враг бьет по городу и днем, и ночью. Применяет ствольную, реактивную артиллерию, минометы, авиабомбовые удары. Скажем так, сейчас мы поменьше слышим с позиций стрелковых боев. Скорее всего меньше они (россияне - ред.) активные, потому что с вечера у нас очень сильный дождь и влажная почва" - сказал он.

При этом Барабаш отметил, что ситуация в Авдеевке остается сложной, а дорога обстреливается.

Он также сообщил, что вчера-позавчера пытались завозить хлеб в город.

"Хотя ситуация очень непростая, но контролируемая", - добавил он.

Наступление войск РФ на Авдеевку

Больше недели назад россияне существенно активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Противник активно обстреливает город и соседние населенные пункты. Как ранее отмечал начальник Авдеевской ГВА, это наступление - самое масштабное с 2014 года.

Отметим, что захватчики до сих пор продолжают массированные обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ. При этом для штурмов они используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

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АвдеевкаДонецкая область