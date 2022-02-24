В районе Счастья уничтожены два российских танка и несколько грузовиков

В городе Счастье Луганской области украинские военные уничтожили два танка Российской Федерации. Кроме того, подбиты несколько грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ССУ.
По предварительной оперативной информации, в Луганской области сбиты 2 танка оккупационных войск и несколько грузовых автомобилей.
Также отметим, что ранее ВСУ сообщили об уничтожении 5 самолетов и 1 вертолет РФ.
Напомним, Россия начала военное вторжение в Украину со стороны оккупированного Крыма. Пограничники фиксируют передвижение военной техники.
Всю подробную информацию о вторжении России можно узнать в материале РБК-Украина.