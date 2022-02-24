У районі Щастя знищені два російські танки і кілька вантажівок

У місті Щастя Луганської області українські військові знищили два танки Російської Федерації. Крім того, підбито кілька вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ССУ.
За попередньою оперативною інформацією, в Луганській області збиті 2 танки окупаційних військ і кілька вантажних автомобілів.
Також відзначимо, що раніше ЗСУ повідомили про знищення 5 літаків і 1 вертоліт РФ.
Нагадавши, Росія почала військове вторгнення в Україну з боку окупованого Криму. Прикордонники фіксують пересування військової техніки.
Всю детальну інформацію про вторгнення Росії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.