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У районі Щастя знищені два російські танки і кілька вантажівок

Автор: Наталія Юрченко

У місті Щастя Луганської області українські військові знищили два танки Російської Федерації. Крім того, підбито кілька вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ССУ.

За попередньою оперативною інформацією, в Луганській області збиті 2 танки окупаційних військ і кілька вантажних автомобілів.

Також відзначимо, що раніше ЗСУ повідомили про знищення 5 літаків і 1 вертоліт РФ.

Нагадавши, Росія почала військове вторгнення в Україну з боку окупованого Криму. Прикордонники фіксують пересування військової техніки.

Всю детальну інформацію про вторгнення Росії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України