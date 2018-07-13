В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим
В районе ООС уничтожили полгектара посевов конопли
В течение июня-июля 2018 года в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) правоохранителями выявлено 23 случая сбыта наркотиков украинским военнослужащим. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что из незаконного оборота изъято амфетамина на сумму свыше 10 тыс. гривен, а также 800 граммов каннабиса, 1200 граммов маковой соломки.
"Уничтожено свыше 0,5 га посевов растений конопли", - добавили в пресс-центре.
Сообщается, что инициаторы попадания наркотиков в район проведения ООС используют помощь посторонних гражданских лиц и перевозчиков.
"В отдельных случаях наркотические вещества изымались из почтовых отправлений, замаскированных в емкости и упаковки с продуктами питания", - отмечают в ООС.
Фото: обнаруженные наркотики в районе ООС (facebook.com/pressjfo.news)
По разоблаченным фактам и в отношении причастных к распространению наркотиков лиц начаты уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса:
- ст. 307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"
- ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта"
- ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".
Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.