В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим

В районе ООС уничтожили полгектара посевов конопли

В течение июня-июля 2018 года в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) правоохранителями выявлено 23 случая сбыта наркотиков украинским военнослужащим. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято амфетамина на сумму свыше 10 тыс. гривен, а также 800 граммов каннабиса, 1200 граммов маковой соломки.

"Уничтожено свыше 0,5 га посевов растений конопли", - добавили в пресс-центре.

Сообщается, что инициаторы попадания наркотиков в район проведения ООС используют помощь посторонних гражданских лиц и перевозчиков.

"В отдельных случаях наркотические вещества изымались из почтовых отправлений, замаскированных в емкости и упаковки с продуктами питания", - отмечают в ООС.

Фото: обнаруженные наркотики в районе ООС (facebook.com/pressjfo.news)

По разоблаченным фактам и в отношении причастных к распространению наркотиков лиц начаты уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса:

ст. 307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"

ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта"

ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.