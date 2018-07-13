В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим

Новости Общество 13.07.2018 - 12:49
Фото: обнаружены наркотики в районе ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: обнаружены наркотики в районе ООС (facebook.com/pressjfo.news)

В районе ООС уничтожили полгектара посевов конопли

В течение июня-июля 2018 года в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) правоохранителями выявлено 23 случая сбыта наркотиков украинским военнослужащим. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято амфетамина на сумму свыше 10 тыс. гривен, а также 800 граммов каннабиса, 1200 граммов маковой соломки.

"Уничтожено свыше 0,5 га посевов растений конопли", - добавили в пресс-центре.

Сообщается, что инициаторы попадания наркотиков в район проведения ООС используют помощь посторонних гражданских лиц и перевозчиков.

"В отдельных случаях наркотические вещества изымались из почтовых отправлений, замаскированных в емкости и упаковки с продуктами питания", - отмечают в ООС.

В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим
В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим
В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим
В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим
В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим
В районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военнослужащим
 

Фото: обнаруженные наркотики в районе ООС (facebook.com/pressjfo.news)

По разоблаченным фактам и в отношении причастных к распространению наркотиков лиц начаты уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"
  • ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта"
  • ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.

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Теги:  наркотики,  конопля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС