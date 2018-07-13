У районі ООС зафіксували 23 випадки збуту наркотиків військовослужбовцям

У районі ООС знищили півгектара посівів конопель

Протягом червня-липня 2018 року у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) правоохоронцями виявлено 23 випадки збуту наркотиків українським військовослужбовцям. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що з незаконного обігу вилучено амфетаміну на суму понад 10 тис. гривень, а також 800 грамів канабісу, 1200 грамів макової соломки.

"Знищено понад 0,5 га посівів рослин коноплі", - додали в прес-центрі.

Повідомляється, що ініціатори потрапляння наркотиків у район проведення ООС використовують допомогу сторонніх цивільних осіб та перевізників.

"В окремих випадках наркотичні речовини вилучались з поштових відправлень, замасковані у ємкості та упаковки з продуктами харчування", - зазначають в ООС.

Фото: виявлені наркотики в районі ООС (facebook.com/pressjfo.news)

За викритими фактами та стосовно причетних до розповсюдження наркотиків осіб розпочаті кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу:

ст. 307 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів"

ст. 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту"

ст. 310 "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України перекрили канал постачання наркотиків та психотропних речовин до слідчого ізолятора Чернігова.