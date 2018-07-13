У районі ООС зафіксували 23 випадки збуту наркотиків військовослужбовцям
У районі ООС знищили півгектара посівів конопель
Протягом червня-липня 2018 року у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) правоохоронцями виявлено 23 випадки збуту наркотиків українським військовослужбовцям. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
Зазначається, що з незаконного обігу вилучено амфетаміну на суму понад 10 тис. гривень, а також 800 грамів канабісу, 1200 грамів макової соломки.
"Знищено понад 0,5 га посівів рослин коноплі", - додали в прес-центрі.
Повідомляється, що ініціатори потрапляння наркотиків у район проведення ООС використовують допомогу сторонніх цивільних осіб та перевізників.
"В окремих випадках наркотичні речовини вилучались з поштових відправлень, замасковані у ємкості та упаковки з продуктами харчування", - зазначають в ООС.
Фото: виявлені наркотики в районі ООС (facebook.com/pressjfo.news)
За викритими фактами та стосовно причетних до розповсюдження наркотиків осіб розпочаті кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу:
- ст. 307 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів"
- ст. 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту"
- ст. 310 "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".
Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України перекрили канал постачання наркотиків та психотропних речовин до слідчого ізолятора Чернігова.