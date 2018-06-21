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В районе ООС украинские военные ликвидировали одного боевика, еще 5 ранены

НовостиОбщество    21.06.2018 - 14:15
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боевики ослабили ведения разведки с помощью беспилотников

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение прошлых суток, 20 июня 2018, украинские военные ликвидировали одного боевика. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"По данным разведки, потери противника за минувшие сутки составляют - одного оккупанта убиты и пятеро ранены", - сказал Бондарчук.

По его словам, отмечается уменьшение применения противником беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для разведки наших позиций.

"В течение прошлых суток средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы было выявлено два случая попытки БПЛА типа "Орлан-10" пересечь линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы такие попытки были пресечены", - отметил Бондарчук.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 20 июня 2018 года, ранены трое украинских военных.

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Теги публикации: боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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