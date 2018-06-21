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На Донбасі за добу поранено 3 українських військових

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 13:02
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 30 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 20 червня 2018 року, поранено трьох українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Під час бойових дій минулої доби три українських воїна отримали поранення. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовців було невідкладно евакуйовано до військових шпиталів", - повідомив він.

Як повідомили у Міноборони, протягом минулої доби бойовики 30 разів обстрілювали українські позиції, українські військові 12 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) вже переобладнали чотири блокпоста.

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Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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