На Донбасі за добу поранено 3 українських військових

Бойовики 30 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 20 червня 2018 року, поранено трьох українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Під час бойових дій минулої доби три українських воїна отримали поранення. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовців було невідкладно евакуйовано до військових шпиталів", - повідомив він.

Як повідомили у Міноборони, протягом минулої доби бойовики 30 разів обстрілювали українські позиції, українські військові 12 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) вже переобладнали чотири блокпоста.