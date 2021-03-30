В районе ООС на территории школы нашли схрон с боеприпасами

В Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили схрон с боеприпасами на территории одной из школ. Находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий.

"В ходе проверки оперативной информации сотрудники Службы безопасности Украины и военнослужащие Нацгвардии обнаружили опасную находку на территории одной из школ населенного пункта Приволье, а именно: патроны различного калибра и гранатометные выстрелы "ВОГ-25", - говорится в сообщении.

Фото: правоохранители нашли схрон с боеприпасами в районе ООС (ngu.gov.ua)

В штабе также отметили, что на этой неделе военнослужащие Нацгвардии совместно с работниками СБУ провели внеплановую оперативно-профилактическую отработку территории Луганской области.