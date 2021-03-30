RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У районі ООС на території школи знайшли схрон із боєприпасами

Автор: Андрій Козловський

У Луганській області військовослужбовці Національної гвардії України виявили схрон із боєприпасами на території однієї зі шкіл. Знахідка могла служити бойовикам інструментом для організації диверсій.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Під час перевірки оперативної інформації співробітники Служби безпеки України та військовослужбовці Нацгвардії виявили небезпечну знахідку на території однієї із шкіл населеного пункту Привілля, а саме: набої різного калібру та гранатометні постріли "ВОГ-25", - йдеться у повідомленні.

Фото: правоохоронці знайшли схрон із боєприпасами у районі ООС (ngu.gov.ua)

У штабі також зазначили, що цього тижня військовослужбовці Нацгвардії спільно з працівниками СБУ провели позапланове оперативно-профілактичне відпрацювання території Луганської області.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила в Луганській області арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки. Дану зброю залишили представники диверсійної групи бойовиків, яка причетна до підривів у 2014 році об'єктів критичної інфраструктури на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Схрон
Читайте також
У Херсонській області біля одного з військових об'єктів виявили вибухівку
Прогноз погоди