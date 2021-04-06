В районе ООС прошли учения минометчиков. Тренировались вести огонь

На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил прошли учения минометчиков. Стрелять из минометов тренировались военные из состава отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.
"Личный состав бригады находится в районе отвода, но их расчеты должны быть всегда наготове, чтобы дать адекватный ответ на любые провокации со стороны агрессора", - подчеркнули в штабе.
В рамках учений минометчики отработали приведение миномета в боевое положение, ориентирование и наведение на цель, выставление и сбор орудийного коллиматора, а также приведение миномета в походное положение.
Также минометчики бригады имени Мономаха тренировались вести огонь штатными минами калибра 120-мм различных типов. В командовании отмечают, что военные показали хорошие результаты.
Фото: в ООС прошли учения минометчиков (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, до этого в районе проведения ООС украинские военные провели танковые учения. В тренировках приняли участие военнослужащие механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Добавим, летом украинские пограничники примут участие в совместных учениях с военными Британии.