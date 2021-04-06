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В районі ООС пройшли навчання мінометників. Тренувалися вести вогонь

Автор: Дмитро Левицький

На полігоні в районі проведення операції Об'єднаних сил пройшли навчання мінометників. Стріляти з мінометів тренувалися військові зі складу окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

"Особовий склад бригади перебуває в районі відведення, але їх розрахунки мають бути завжди напоготові, аби дати адекватну відповідь на будь-які провокації з боку агресора", - наголосили у штабі.

В рамках навчань мінометники відпрацювали приведення міномета в бойове положення, орієнтування і наведення на ціль, виставлення й збирання гарматного коліматора, а також приведення міномета в похідне положення.

Також мінометники бригади імені Мономаха тренувалися вести вогонь штатними мінами калібру 120-мм різних типів. У командуванні зазначають, що військові показали гарні результати.

Фото: в ООС пройшли навчання мінометників (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, до цього в районі проведення ООС українські військові провели танкові навчання. У тренуваннях взяли участь військовослужбовці механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Додамо, влітку українські прикордонники візьмуть участь у спільних навчаннях з військовими Британії.

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