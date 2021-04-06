В районі ООС пройшли навчання мінометників. Тренувалися вести вогонь

"Особовий склад бригади перебуває в районі відведення, але їх розрахунки мають бути завжди напоготові, аби дати адекватну відповідь на будь-які провокації з боку агресора", - наголосили у штабі.

В рамках навчань мінометники відпрацювали приведення міномета в бойове положення, орієнтування і наведення на ціль, виставлення й збирання гарматного коліматора, а також приведення міномета в похідне положення.

Також мінометники бригади імені Мономаха тренувалися вести вогонь штатними мінами калібру 120-мм різних типів. У командуванні зазначають, що військові показали гарні результати.

Фото: в ООС пройшли навчання мінометників (facebook.com/pressjfo.news)