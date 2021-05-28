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В районе ООС обнаружили подпольный склад с поддельным алкоголем

Автор: Дмитрий Кузнецов

В зоне проведения Операции объеденных сил (ООС) выявили склад с поддельным алкоголем. Его продавали жителям Харькова и области, а также покупателям через мобильные приложения.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Отмечается, что преступная группировка использовала в Донецкой области складские и торговые помещения для хранения и продажи контрфактного алкоголя. Реализация осуществлялась через розничную сеть в Харькове и области, а также через группу в мобильных приложениях. Доставка производилась с помощью грузовиков курьерской службы.

В ходе операции было изъято 1,3 тысяча литров поддельного алкоголя на сумму более 300 тысяч гривен.

Фото: склад поддельного алкоголя в ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, 28 мая в Киеве правоохранители обнаружили организованную группу, которая изготавливала и сбывала поддельные водительские удостоверения. Стоимость одного удостоверения оценили в 220 долларов.

Ранее СБУ обнаружила подделку тестов на коронавирус. Злоумышленники "работали" с частными лабораториями и "качественно" подделывали результаты тестов.

Как писало РБК-Украина, ранее пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.

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