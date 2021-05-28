В районе ООС обнаружили подпольный склад с поддельным алкоголем

В зоне проведения Операции объеденных сил (ООС) выявили склад с поддельным алкоголем. Его продавали жителям Харькова и области, а также покупателям через мобильные приложения.
Об этом сообщил пресс-центр ООС.
Отмечается, что преступная группировка использовала в Донецкой области складские и торговые помещения для хранения и продажи контрфактного алкоголя. Реализация осуществлялась через розничную сеть в Харькове и области, а также через группу в мобильных приложениях. Доставка производилась с помощью грузовиков курьерской службы.
В ходе операции было изъято 1,3 тысяча литров поддельного алкоголя на сумму более 300 тысяч гривен.
Фото: склад поддельного алкоголя в ООС (facebook.com/pressjfo.news)
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