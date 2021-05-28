Рассылали по почте: в Киеве разоблачили группу на подделке водительских удостоверений
В Киеве правоохранители обнаружили организованную группу, которая изготавливала и сбывала поддельные водительские удостоверения. Стоимость одного удостоверения оценили в 220 долларов.
Так, в преступной группе были три человека. Ее возглавил ранее неоднократно судимый житель Киева.
Злоумышленники размещали объявления в соцсетях, где искали будущих клиентов. Водительское удостоверение изготавливали и присылали по почте.
Для предоставления поддельным удостоверением вида подлинности участники группы приобрели специальную пленку, которая содержала соответствующие голографические защитные элементы, которые наносились на документ.
В ходе досудебного расследования установили ряд фактов продажи удостоверений и провели обыски, в ходе которых изъяли технику для изготовления поддельных документов и рулоны защитной ленты с защитными голографическими элементами.
Организатор убежал. Его объявили в розыск. О подозрении ему сообщили заочно.
Кроме того, сообщено о подозрении 24-летней жительнице города Киева, которая непосредственно изготавливала поддельные официальные документы по поручению организатора.
Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Уголовного Кодекса Украины, санкция которых предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ обнаружила подделку тестов на коронавирус. Злоумышленники "работали" с частными лабораториями и "качественно" подделывали результаты тестов.
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