ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рассылали по почте: в Киеве разоблачили группу на подделке водительских удостоверений

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 12:44
Рассылали по почте: в Киеве разоблачили группу на подделке водительских удостоверений Фото: в Киеве изготавливали поддельные водительские удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве правоохранители обнаружили организованную группу, которая изготавливала и сбывала поддельные водительские удостоверения. Стоимость одного удостоверения оценили в 220 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Так, в преступной группе были три человека. Ее возглавил ранее неоднократно судимый житель Киева.

Злоумышленники размещали объявления в соцсетях, где искали будущих клиентов. Водительское удостоверение изготавливали и присылали по почте.

Для предоставления поддельным удостоверением вида подлинности участники группы приобрели специальную пленку, которая содержала соответствующие голографические защитные элементы, которые наносились на документ.

В ходе досудебного расследования установили ряд фактов продажи удостоверений и провели обыски, в ходе которых изъяли технику для изготовления поддельных документов и рулоны защитной ленты с защитными голографическими элементами.

Организатор убежал. Его объявили в розыск. О подозрении ему сообщили заочно.

Кроме того, сообщено о подозрении 24-летней жительнице города Киева, которая непосредственно изготавливала поддельные официальные документы по поручению организатора.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Уголовного Кодекса Украины, санкция которых предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ обнаружила подделку тестов на коронавирус. Злоумышленники "работали" с частными лабораториями и "качественно" подделывали результаты тестов.

Напомним, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия подделка водительские права мошенничество
NEWS
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина