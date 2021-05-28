У районі ООС виявили підпільний склад з підробленим алкоголем

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) виявили склад з підробленим алкоголем . Його продавали жителям Харкова та області, а також Покупцям через мобільні додатки.

Відзначається, що злочинне угруповання використало в Донецькій області складські і торгові приміщення для зберігання і продажу контрфактного алкоголю. Реалізація здійснювалася через роздрібну мережу в Харкові та області, а також через групу в Мобільних додатках. Доставка проводилася за допомогою вантажівок кур'єрської служби.

В ході операції було вилучено 1,3 тисяча літрів підробленого алкоголю на суму понад 300 тисяч гривень.

Фото: склад підробленого алкоголю в ООС (facebook.com/pressjfo.news)