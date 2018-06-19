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В районе ООС боевики 7 раз пытались применить беспилотники

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 14:56
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Наибольшая активность беспилотников зафиксирована на Северодонецком, Бахмутском и Мариупольском направлениях

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 19 июня 2018, боевики семь раз пытались применить беспилотные летательные аппараты. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

По его словам, отмечается активное ведение разведки противником передовых позиций ООС, в частности с применением беспилотников и средств радиоэлектронной разведки.

"Беспилотные летательные аппараты для разведки наших объектов противник пытался применить 7 раз. Наибольшая их активность отмечена на Северодонецком, Бахмутском и Мариупольском направлениях", - отметил Бондарчук.

Он также добавил, что в течение прошлых суток, 18 июня 2018, противник продолжал открывать прицельный огонь по позициям подразделений украинских военных, используя при этом запрещенное вооружение.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 июня, боевики пытались применить беспилотники четыре раза.

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Теги публикации: беспилотник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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