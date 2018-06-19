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У районі ООС бойовики 7 разів намагались застосувати безпілотники

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 14:56
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Найбільша активність безпілотників зафіксована на Северодонецькому, Бахмутському та Маріупольському напрямках

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби, 19 червня 2018, бойовики сім разів намагались застосувати безпілотні літальні апарати. Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

За його словами, відзначається активне ведення розвідки противником передових позицій ООС, зокрема із застосуванням безпілотників та засобів радіоелектронної розвідки.

"Безпілотні літальні апарати для розвідки наших об’єктів противник намагався застосувати 7 разів. Найбільша їх активність відмічена на Северодонецькому, Бахмутському та Маріупольському напрямках", - зазначив Бондарчук.

Він також додав, що протягом минулої доби, 18 червня 2018, противник продовжував відкривати прицільний вогонь по позиціях підрозділів українських військових, використовуючи при цьому заборонене озброєння.

Нагадаємо, минулої доби, 18 червня, бойовики намагались застосувати безпілотники чотири рази.

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Теги публікації: беспилотник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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