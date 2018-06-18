На Донбасі бойовики намагались застосувати безпілотники, - ООС

Протиповітряна оборона зафіксувала 4 спроби бойовиків запустити безпілотники

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби, 18 червня, бойовики чотири рази намагались застосувати безпілотники. Про це повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"Силами та засобами протиповітряної оборони виявлено 4 випадки намагання противником застосовувати безпілотні літальні апарати", - сказав Бондарчук.

За його словами, ситуація на лінії зіткнення повністю контролюється Об’єднаними силами. Підрозділи, що перебувають на передових позиціях, готові до виконання бойових завдань.

Нагадаємо раніше українська розвідка повідомила, що командування російських окупаційних військ на Донбасі посилює ведення повітряної розвідки, збільшуючи кількість поставок безпілотних літальних апаратів з території Росії.

Зазначимо, у вівторок, 5 червня, українські військові з підрозділу радіотехнічних військ на Донбасі в районі проведення ООС зранку збили російський безпілотник. Збитим БПЛА виявився "Орлан-10" російського виробництва.