В районе Мексиканского залива более полумиллиона человек эвакуируют из-за урагана

Власти штатов Техас и Луизиана в США предписали эвакуироваться более полумиллиона местных жителей в связи с приближением урагана "Лаура", который пока находится в Мексиканском заливе. Распоряжение об эвакуации касается как минимум 400 тыс. жителей техасских городов Бомонт, Галвестон и Порт-Артур.

Об этом сообщает Reuters.

"Ураган "Лаура" может напрямую ударить по Хьюстону на этой неделе, и сотни тысяч людей, живущих на побережье Мексиканского залива, должны немедленно эвакуироваться", - говорится в сообщении.

Как отмечается, более 420 тыс. человек должны покинуть прибрежные города в Техасе, порядка 200 тыс. - в Луизиане.

Во вторник тропический шторм "Лаура" усилился до урагана. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 33,5 м/с и продолжает расти.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Лаура" достигнет побережья Техаса и Луизианы в среду вечером.

Агентство сообщает, что из-за приближения урагана объемы добычи нефти в районе Мексиканского залива временно сократятся.

Отметим, что тропический шторм, получивший имя "Лаура", сформировался в северной части Атлантического океана и движется в западном направлении, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Напомним, в июле у берегов Багамских островов тропический шторм Исаиас перерос в ураган.

Власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение из-за приближения этого урагана.

В начале августа ураган Исаиас достиг США.

Также сообщалось, что в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.