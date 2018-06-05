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Интервью

В районе ДФС ведутся обстрелы, -  МинВОТ

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 02:40
Фото: Донецкая фильтровальная станция (twitter/UNICEF_UA)
Фото: Донецкая фильтровальная станция (twitter/UNICEF_UA)

Персонал прячется в бомбоубежище

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что вечером 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции под Авдеевкой ведется мощный бой. Об этом МинВОТ со ссылкой на коммунальную компанию "Вода Донбасса" проинформировали в Twitter.

Отмечается, что персонал прячется в бомбоубежище.

"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещение, персонал скрывается в бомбоубежище", - говорится в сообщении.

Отметим, в течение последних двух лет Российская Федерация (РФ) намеренно блокировала откачки воды на шахтах Донбасса.

Напомним, ранее в МинВОТ сообщали, что немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии на Донбассе.

"Мы намерены представить пообъектный перечень западным партнерам, которые хотят приобщиться к финансированию решения проблем. Нам помогает Всемирный банк, поэтому, я могу сказать, что и немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии Донбасса",- сказал руководитель МинВОТ.

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Теги публикации: Донбасс, ДФС, МинВОТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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