В районе ДФС ведутся обстрелы, -  МинВОТ

Персонал прячется в бомбоубежище

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что вечером 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции под Авдеевкой ведется мощный бой. Об этом МинВОТ со ссылкой на коммунальную компанию "Вода Донбасса" проинформировали в Twitter.

Отмечается, что персонал прячется в бомбоубежище.

"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещение, персонал скрывается в бомбоубежище", - говорится в сообщении.

Отметим, в течение последних двух лет Российская Федерация (РФ) намеренно блокировала откачки воды на шахтах Донбасса.

Напомним, ранее в МинВОТ сообщали, что немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии на Донбассе.

"Мы намерены представить пообъектный перечень западным партнерам, которые хотят приобщиться к финансированию решения проблем. Нам помогает Всемирный банк, поэтому, я могу сказать, что и немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии Донбасса",- сказал руководитель МинВОТ.