В районі ДФС ведуться обстріли, - МінТОТ

Персонал ховається в бомбосховищі

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що увечері 4 червня в районі Донецької фільтрувальної станції під Авдіївкою ведеться потужний бій. Про це МінТОТ з посиланням на комунальну компанію "Вода Донбасу" поінформували в Twitter.

Зазначається, що персонал ховається в бомбосховищі.

"На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є попадання в приміщення, персонал ховається у бомбосховищі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що протягом останніх двох років Російська Федерація (РФ) навмисно блокувала відкачування води на шахтах Донбасу.

Нагадаємо, раніше в МінТОТ повідомляли, що німецькі фахівці і уряд можуть долучитися до фінансування до рішення проблем екології на Донбасі.

"Ми маємо намір представити пооб'єктний перелік західним партнерам, які хочуть долучитися до фінансування вирішення проблем. Нам допомагає Світовий банк, тому, я можу сказати, що і німецькі фахівці і уряд можуть долучитися до фінансування вирішення проблем екології Донбасу",- сказав керівник МінТОТ.