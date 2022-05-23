В районе Бахмута российские войска пытаются прорваться на границы Луганской области

Российская армия не оставляет попыток прорваться на Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. Сейчас обострились боевые действия в районе Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их окружения и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредотачивают на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении ВСУ.
Напомним, сегодня в старом районе Северодонецка полицейские обнаружили раненую 58-летнюю женщину. На месте ей оказали домедицинскую помощь и вызвали медиков.
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