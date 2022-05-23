В районі Бахмута російські війська намагаються прорватися на кордони Луганської області

Російська армія не полишає спроб прорватися на Донецькому напрямку і вийти на адміністративні кордони Луганської області. Зараз загострилися бойові дії в районі Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"На Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону наших військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні ЗСУ.
Нагадаємо, сьогодні в старому районі Сєвєродонецька поліцейські виявили поранену 58-річну жінку. На місці їй надали домедичну допомогу та викликали медиків.
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