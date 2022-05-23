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В Северодонецке оккупанты обстреляли скорую, которая везла раненую женщину

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 18:11
В Северодонецке оккупанты обстреляли скорую, которая везла раненую женщину Фото: Сергей Гайдай (Telegram)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня в старом районе Северодонецка полицейские обнаружили раненую 58-летнюю женщину. На месте ей оказали домедицинскую помощь и вызвали медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

На пути в больницу автомобиль скорой попал под обстрел. Обошлось без жертв.

"Настойчиво прошу, если вы не уехали, то оставайтесь в укрытиях! Не в квартирах, не на улице - постоянно находитесь только в бомбоубежищах", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на Донбассе. Только в Донецкой области за минувшие сутки погибло по меньшей мере семь человек, еще восемь получили ранения.

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