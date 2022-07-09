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В районе "Азовстали" прогремели взрывы. Предположительно, подорвались оккупанты, - горсовет

Фото: в районе "Азовстали" прогремели взрывы. Предположительно, подорвались оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территории завода "Азовсталь" прогремели взрывы. Предположительно, есть пострадавшие российские военные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, одновременно со взрывами на территории "Азовстали" возник пожар.

"Военными оцеплен район начиная с района Амстора на Левобережном районе", - добавляет советник городского головы.

Согласно предварительным данным, горят остатки угля. Также в результате взрыва предположительно есть пострадавшие среди оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.

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АзовстальМариуполь