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В районі "Азовсталі" пролунали вибухи. Імовірно, підірвалися окупанти, - міськрада

Фото: в районі "Азовсталі" пролунали вибухи. Імовірно, підірвалися окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На території заводу "Азовсталь" пролунали вибухи. Імовірно, є постраждалі російські військові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, одночасно з вибухами на території "Азовсталі" виникла пожежа.

"Військовими оточено район починаючи з району Амстора на Лівобережному районі", - додає радник міського голови.

Згідно з попередніми даними, горять залишки вугілля. Також внаслідок вибуху імовірно є постраждалі серед окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі - катастрофа з водою. Деякі з городян через відсутність води втрачають свідомість прямо на вулицях.

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АзовстальМаріуполь