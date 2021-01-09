В районе авиакатастрофы в Индонезии развернут спасательную операцию

На месте авиакатастрофы в Индонезии Национальное поисково-спасательное агентство (Basarnas) развернет спасательную операцию. На данный момент в акваторию Яванского моря направлены военные.

Об этом сообщает портал detik.

"Сегодня вечером мы хотим найти место, где упал самолет. В надежде, что завтра утром мы начнем поисковые работы", - заявил замглавы Basarnas Бамбанг Сурехади.

По его словам, предполагаемое место катастрофы - район между остовами Мале и Лаки. Максимальная глубина здесь достигает 20-23 метра. Также сообщается, что на были обнаружены обломки, но пока нельзя подтвердить, являются ли они частями самолета Sriwijaya Air.

Также сообщается, что для поисковых работ развернут специальный корабль Baruna Jaya, оснащенный средствами подводного поиска.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Позже подтвердилась информация об авиакатастрофе, на борту были 65 пассажиров и членов экипажа.

Посольство Украины в Индонезии выясняет, есть ли среди них украинцы.