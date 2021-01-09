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В районе авиакатастрофы в Индонезии развернут спасательную операцию

Автор: РБК-Украина

На месте авиакатастрофы в Индонезии Национальное поисково-спасательное агентство (Basarnas) развернет спасательную операцию. На данный момент в акваторию Яванского моря направлены военные.

Об этом сообщает портал detik.

"Сегодня вечером мы хотим найти место, где упал самолет. В надежде, что завтра утром мы начнем поисковые работы", - заявил замглавы Basarnas Бамбанг Сурехади.

По его словам, предполагаемое место катастрофы - район между остовами Мале и Лаки. Максимальная глубина здесь достигает 20-23 метра. Также сообщается, что на были обнаружены обломки, но пока нельзя подтвердить, являются ли они частями самолета Sriwijaya Air.

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Также сообщается, что для поисковых работ развернут специальный корабль Baruna Jaya, оснащенный средствами подводного поиска.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Позже подтвердилась информация об авиакатастрофе, на борту были 65 пассажиров и членов экипажа.

Посольство Украины в Индонезии выясняет, есть ли среди них украинцы.

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