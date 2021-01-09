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Авиакатастрофа в Индонезии: посольство проверяет наличие украинцев среди пассажиров

Джакарта, Суббота 09 января 2021 14:30
Авиакатастрофа в Индонезии: посольство проверяет наличие украинцев среди пассажиров
Фото: Boeing Sriwijaya Air (flickr.com/zone49photography)
Автор: РБК-Украина

Посольство Украины в Индонезии проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета индонезийских авиалиний SJ182. Самолет исчез с радаров, пролетая над акваторией Яванского моря.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Индонезии была потеряна связь с пассажирским Boeing через несколько минут после взлета. Самолет осуществлял рейс Джакарта - Понтианак, на его борту находились 59 пассажиров.

Позже в сети появились фото с места возможной авиакатастрофы пассажирского самолета в Индонезии.

Позже министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию об авиакатастрофе в Индонезии.

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Новости Украины Происшествия МИД УкраиныавиакатастрофаИндонезия

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