В районі авіакатастрофи в Індонезії розгорнуть рятувальну операцію

На місці авіакатастрофи в Індонезії Національне пошуково-рятувальне агентство (Basarnas) розгорне рятувальну операцію. На даний момент до акваторії Яванського моря направлені військові.

Про це повідомляє портал detik.

"Сьогодні ввечері ми хочемо знайти місце, де впав літак. В надії, що завтра вранці ми почнемо пошукові роботи", - заявив заступник голови Basarnas Бамбанг Сурехади.

За його словами, ймовірне місце катастрофи - район між остовами Мале і Лакі. Максимальна глибина тут сягає 20-23 метра. Також повідомляється, що були виявлені уламки, але поки не можна підтвердити, чи є вони частинами літака Sriwijaya Air.

Також повідомляється, що для пошукових робіт розгорнуть спеціальний корабель Baruna Jaya, оснащений засобами підводного пошуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів через чотири хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти. Пізніше підтвердилася інформація про катастрофу, на борту було 65 пасажирів і членів екіпажу.

Посольство України в Індонезії з'ясовує чи є серед них українці.