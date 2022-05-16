В районе Авдеевки российская армия перешла к отступлению, - Генштаб

Основные усилия российские военные сосредоточили на Донецком направлении. На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход в Государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Враг ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм. На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с российской федерацией. На Славянском направлении активные боевые действия противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.

Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется. Армия РФ обстреляла из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг также продолжает наступление. На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.