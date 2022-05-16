У районі Авдіївки російська армія перейшла до відступу, - Генштаб

Основні зусилля російські військові зосередили на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку ворог намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова і запобігти їх виходу в державний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм. На харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України з Російською Федерацією. На Слов'янському напрямку активні бойові дії противник не проводив. Здійснює доукомплектування і заповнення втрат.

Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога в районі населеного пункту Чорнобаївка, нанесені втрати в живій силі і техніці. Кількість уточнюється. Армія РФ обстріляла з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Російські Тишки, Тернова і Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БПЛА "Орлан-10".

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння в авіацію. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог також продовжує наступ. На Авдіївському напрямку після завданих Силами оборони втрат ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одна артилерійська система, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.