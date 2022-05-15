Россия стянула к границе 2500 резервистов, чтобы отправить на войну, - Генштаб

На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях россияне готовят резервистов для войны с Украиной. Таким образом пытаются компенсировать потери живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка к двум с половиной тысячам резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", - говорится в сообщении Генштаба.

По данным ВСУ, командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах к началу 81-х суток противостояния защитников Украины российскому полномасштабному вторжению. Вражеские войска несмотря на потери не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне.

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