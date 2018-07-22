У районі 3 населених пунктів Донецької області оголосили режим тиші на час ремонту ЛЕП

Лінія електропередач "Центральна - Фенольна" була ушкоджена внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ

Збройні сили України у період з 14 до 31 липня 2018 року щодня з 12:00 до 16:00 дотримуватимуться режиму припинення вогню в районах населених пунктів Торецьк, Новгородське та Неліпівка (Донецька область) з метою забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт на лінії електропередач "Центральна - Фенольна". Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Командування ОТУ "Північ" надало гарантії дотримання режиму припинення вогню за умови дотримання режиму припинення вогню представниками збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ у Донецькій та Луганській області.

"Ще 9 липня 2018 року до командування ОТУ "Північ" надійшло звернення Донецької обласної державної адміністрації та ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" з проханням забезпечити можливість проведення аварійно-відновлювальних робіт на лінії електропередач ВЛ 35кВ "Центральна - Фенольна", яка зазнала ушкоджень від обстрілів з боку збройних формувань РФ, внаслідок чого були знеструмлені декілька населених пунктів та об’єктів промисловості", - йдеться у повідомленні.

До зазначених районів було забезпечено допуск ремонтної бригади ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", представників СММ ОБСЄ та групи піротехнічного підрозділу ГУ ДСНС України в Донецькій області.

Зазначається, що оперативно відновити ушкоджену ділянку лінії електропередач працівникам завадив ризик потрапити під вогонь збройних формувань РФ, а також наявність боєприпасів, що не розірвались та замінованих ділянок на трасі проходження ЛЕП.

Нагадаємо, 16 червня у результаті обстрілу бойовиків під Торецьком жителька с. Південне 1969 року народження отримала осколкове поранення грудної клітини та стегна.