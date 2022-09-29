У районах витоку газу з "Північних потоків" помітили російські кораблі, - CNN

У районах витоку газу з "Північних потоків" у Балтійському морі помітили кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи причетні російські судна до вибухів на газопроводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Двоє представників західної розвідки та ще одне джерело видання заявили, що європейська служба безпеки у понеділок та вівторок помітила російські кораблі поблизу місць витоків. При цьому минулого тижня неподалік цих районів також були помічені підводні човни РФ.

Поки що неясно, чи мали судна якесь відношення до вибухів. Ці фактори вивчатимуть слідчі.

За словами датського військового чиновника, російські кораблі регулярно працюють у цьому районі, а їхня присутність не обов'язково вказує на те, що Росія причетна до підривів.

"Ми бачимо їх щотижня. Російська діяльність у Балтійському морі посилилася останніми роками. Вони досить часто перевіряють нашу поінформованість - як у морі, так і в повітрі", - сказало джерело.

Розслідування проводять Данія та Швеція, але огляд місць вибухи поки не провели, оскільки триває витік газу. Розслідування може тривати два тижні. При цьому співрозмовники видання зазначають, що головним підозрюваним все ж таки залишається Росія.

"Важко уявити собі будь-якого іншого гравця в регіоні, який має можливості та інтерес для проведення такої операції", - заявив данський військовий представник.

Як це вплине на Україну

Автори матеріалу вказують на те, що Росія могла б піти на такий крок, щоб погіршити енергетичну ситуацію в Європі.

На думку представників західної розвідки, глава Кремля Володимир Путін робить ставку на те, що наближення зими змусить європейців виступити проти стратегії економічної ізоляції Росії, а також зменшити витрати на підтримку України.